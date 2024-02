Navalny è morto L' oppositore di Putin si è sentito male dopo una passeggiata

Secondo il servizio penitenziario russo è morto Alexei Navalny, considerato a lungo il principale oppositore del presidente russo Vladimir Putin, che era detenuto da quasi tre anni con accuse ritenute politicamente motivate . Navalny aveva 47

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Alexei. L'russo, 47 anni, è deceduto nella colonia penale n. 3 dell'Okrug autonomo di Yamalo-Nenets. A riferirlo il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale. "Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenutoA.A. si èuna, perdendo quasi immediatamente conoscenza. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza", si legge nel comunicato. E ancora: "Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte". Intanto il ...

Secondo l'agenzia "Tass", le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Pare che si sia sentito male dopo una passeggiata e che i ... ()

