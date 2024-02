Navalny è morto in carcere | le news dalla Russia

Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per "estremismo". Lo riportano i media russi, citando il dipartimento locale del servizio

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il dissidente russo Alexeinella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era rinchiuso. Lo ha riferito l’agenzia Tass, secondo cui il dissidente ha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite “tutte le misure di rianimazione necessarie”, queste “non hanno dato risultati positivi”. Le cause del decesso disono in fase di accertamento, secondo quanto evidenziato dal Servizio penitenziario federale russo., 47 anni, era stato condannato a oltre 30 anni di. A dicembre il leader dell’opposizione russa era scomparso dalKovrov durante un trasferimento durato 20 giorni fino aldi Kharp situato a 1.900 chilometri a nord-est di ...

Secondo l'agenzia "Tass", le cause della morte sono ancora in fase di accertamento. Pare che si sia sentito male dopo una passeggiata e che i ... ()

E' morto Alexei Navalny . Il 47enne, principale dissidente politico nella Russia di Vladimir Putin, era detenuto in una prigione del Circolo polare ... (ilfoglio)

Morto Alexey Navalny : le cause della morte dell’oppositore russo Quali sono state le cause della morte di Alexey Navalny , l’oppositore russo di 47 ... ()

E’ morto in carcere in Russia Alexei Navalny: Roma, 16 feb. (askanews) – L’oppositore russo Alexei Navalny è deceduto nella colonia penale dove era detenuto: lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso ...

Morto Alexey Navalny: le cause della morte dell’oppositore russo: Morto Alexey Navalny: le cause della morte dell'oppositore russo e di Putin finito in carcere. Tutte le informazioni nel dettaglio ...

"Alexei Navalny morto in carcere", l'annuncio delle autorità russe: Il dissidente da dicembre era detenuto nella remota colonia penale a regime speciale "Lupo Polare". Da ieri era in isolamento ...