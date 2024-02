Navalny | Biden | «Non sono sorpreso | ma indignato» La spallata ai trumpiani di Pence | «Nei repubblicani niente spazio per gli apologisti di Putin»

" Vladimir Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny ". Lo ha detto Joe Biden , durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Non sappiamo esattamente cosa è successo ma non c'è dubbio che è una conseguenza di qualcosa che hanno fatto Putin e

