Nasce Space It Up | il maxi consorzio italiano per la ricerca spaziale

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Grazie al coordinamento del Politecnico di Torino è nata “It Up”, un'organizzazione basata sul partenariato esteso che si occuperà dinei prossimi anni. L'aggettivo “esteso” è dovuto al fatto che il progetto conta 33 partner tra università, centri die aziende pubbliche e private, e che riceverà una dotazione di 80 milioni euro finanziati dall'Agenziaitaliana (Asi) e dal Ministero dell’università e della(Mur) per promuovere la collaborazione e l'innovazione nel settore su nove differenti linee di, dall’osservazione e protezione della Terra all'esplorazione extraterrestre, dai satelliti artificiali al tele-rilevamento.It Up riunisce quindi l'esperienza e la capacità italiane nella scienza ...

