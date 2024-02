Nasce la Fondazione che riunisce i decorati all' Ordine al Merito della Repubblica

Paolo Zanotto presidente di Fondazione Giorgio Zanotto e la aperti alla cittadinanza e come amministrazione siamo certi che grande 24 febbraio presenzierà la società 4Land che spiegherà come nasce

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 16 febbraio 2024) AGI - LaInsigniti OMRI è un nuovo soggetto giuridico riconosciuto per la promozione dei valori costituzionali, in grado di esercitare un ruolo da protagonista nell'azione di salvaguardia dei principi che hanno costruito l'Italia e per il benessere delle future generazioni. Una novità assoluta nel panorama onorifico del nostro Paese che verrà presentato lunedì 19 febbraio, alle 16:00, presso la Sala Conferenze del Ministero dell'Interno. Alla cerimonia sarà presente il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, il Segretario GeneralePresidenza del Consiglio dei Ministri Carlo Deodato, delegato dalla Presidente Giorgia Meloni. Sono previsti, fra gli altri, i contributi del Consigliere Paolo Peluffo, già portavoce del PresidenteCarlo Azeglio Ciampi e artefice...