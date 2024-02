centri di ricerca e aziende pubbliche e private, e che riceverà una dotazione di 80 milioni euro Del gruppo fanno parte 13 università (Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Università degli

(Di venerdì 16 febbraio 2024)– Si parte conicona, l'Amarone della Valpolicella, giovedì 22 febbraio e si chiude con il Sangiovese (il 18 aprile). Arrivano aledi Doctorwine, il network fondato nel 2011 a Roma da Daniele Cernilli, dedicato a informazione, formazione e diffusione della cultura del. Gli appuntamenti per gli enoappassionati saranno nelladel" meneghina di Paola Bacchetti in via Privata Gradisca 11 (zona Gallaratese/Musocco), una location aperta al pubblico dove si svolgono corsi di formazione e approfondimento sul, e a disposizione delle aziende, dei consorzi, delle associazioni, del trade e di altri operatori pere meeting, eventi e degustazioni. Tre ...

The Fool rivoluziona l’analisi dei trend di TikTok: nasce Capture the Pulse: (Adnkronos) - In Partnership con ViralMoment, The Fool lancia un nuovo strumento per esplorare i Trend di TikTok ...

PEZZOPANE: guarda in anteprima il video “Milano”: E’ uscito a gennaio su tutte le piattaforme digitali un nuovo album di Pezzopane dal titolo “Sembra ieri“. Un nuovo e definitivo capitolo fuori per ALTI Records e Visory Records (e in distribuzione Be ...

Nasce a Milano una nuova “casa del vino”. E partono le masterclass: Milano – Si parte con vino icona, l'Amarone della Valpolicella, giovedì 22 febbraio e si chiude con il Sangiovese (il 18 aprile). Arrivano a Milano le masterclass di Doctorwine, il network fondato nel ...