dalla Indycar alla F.1 passando per Nascar , midget e prototipi, E non solo per loro, ma anche per tutti i possibili competitor Per questo ciò che sta accadendo in F,1 contro gli Andretti - ai

NASCAR, tutti contro tutti per la Daytona 500. Hamlin riuscirà nel poker? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Inizia questo week-end la stagione 2024 della NASCAR Cup Series con l'imprevedibile ed affascinante Daytona 500. Manca sempre meno alla prima delle trentasei tappe in programma, indubbiamente la competizione più importante dell'intero calendario. Il noto catino che sorge nello Stato della Florida regalerà come sempre una sfida unica nel proprio genere, tutti hanno una concreta chance di primeggiare in uno dei circuiti più famosi al mondo. Richard Petty (1964, 1966, 1971, 1973, 1974, 1979, 1981) detiene il record di sette affermazioni davanti a Cale Yarborough (1968, 1977, 1983, 1984), scomparso prima della conclusione dell'anno scorso. Quest'ultimo può essere eguagliato da Denny Hamlin (2016, 2019, 2020), presente nella graduatoria di tutti i tempi con tre acuti in ...

