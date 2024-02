Napoli, Osimhen perde il volo e non giocherà col Genoa . Napoli, i mugugni dei tifosi per Osimhen . Napoli, la rabbia dei tifosi contro Osimhen sui social . Napoli, Osimhen perde il volo e non

Napoli, Osimhen salta il Genoa: lavoro personalizzato, il report (Di venerdì 16 febbraio 2024) Osimhen è tornato a Castel Volturno post Coppa d’Africa ma ha svolto solo lavoro personalizzato: salterà Napoli-Genoa per recuperare la forma. CASTEL VOLTURNO – Victor Osimhen salterà Napoli-Genoa di domani. L’attaccante nigeriano, come riportato dal club azzurro, è tornato oggi a Castel Volturno dopo gli impegni in Coppa d’Africa ma ha svolto solo lavoro personalizzato per recuperare la condizione fisica. Il bomber ex Lille ha lavorato a parte rispetto al gruppo, impegnato in esercizi atletici e di rapidità oltre a prove tattiche agli ordini di mister Mazzarri. Per Osimhen previsto anche domani lavoro specifico. Dopo oltre 50 giorni di stop per l’impegno in nazionale, dunque, il ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di venerdì 16 febbraio 2024)è tornato a Castel Volturno post Coppa d’Africa ma ha svolto solo: salteràper recuperare la forma. CASTEL VOLTURNO – Victorsalteràdi domani. L’attaccante nigeriano, come riportato dal club azzurro, è tornato oggi a Castel Volturno dopo gli impegni in Coppa d’Africa ma ha svolto soloper recuperare la condizione fisica. Il bomber ex Lille ha lavorato a parte rispetto al gruppo, impegnato in esercizi atletici e di rapidità oltre a prove tattiche agli ordini di mister Mazzarri. Perprevisto anche domanispecifico. Dopo oltre 50 giorni di stop per l’impegno in nazionale, dunque, il ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Osimhen non convocato, è ufficiale: È rientrato solo ieri dopo 50 giorni e un lungo viaggio. Oggi non si è allenato con i compagni, si spera di recuperarlo col Barcellona Napoli's Nigerian forward Victor Osimhen gestures... Leggi tutta ... Osimhen non convocato contro il Genoa: l'indizio dal report della SSC Napoli: Ultime notizie SSC Napoli - Il Napoli si è allenato oggi all'SSCN Konami Training Center. E arrivano novità importanti dopo il primo giorno a Castel Volturno di Victor Osimhen, che secondo quanto racc ... Sky - Napoli-Genoa, le ultime di formazione: Traorè titolare, Osimhen verso la panchina. Ballottaggio in difesa per Mazzarri: Ultime notizie Serie A - Di seguito le ultime di formazione del sito di Sky Sport per Napoli-Genoa. Con Victor Osimhen che è arrivato a Castel Volturno pochi minuti fa, raggiungendo i compagni. Nell'a ...

Video di Tendenza