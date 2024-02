Napoli | Osimhen nemmeno convocato per la partita contro il Genoa

vale a dire Rafa Leao, Victor Osimhen e Lautaro Martinez . Per è pronto a riempire di soldi rispettivamente Milan, Napoli o Nemmeno, però, si può immaginare che i nostri club possano rinunciare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilsi prepara per ladella 25ª giornata del campionato di Serie Aile non potrà contare sulle prestazioni di Victor. L’attaccante, reduce dall’esperienza in Coppa d’Africa, non è stato. Il nigeriano ha svolto lavoro personalizzato di recupero in campo a Castelvolturno, lavoro che continuerà anche nella giornata di domani. Brutte notizie per Walter Mazzarri in vista di unamolto importante per la stagione. L'articolo CalcioWeb.