Napoli | Osimhen è tornato a Castel Volturno | le ultime

e poi per il ritardo del suo volo di rientro a Napoli che ha Osimhen a Castel Volturno Come ha detto il tecnico Walter Mazzarri in Osimhen è tornato a lavorare con la squadra dopo oltre 50 giorni

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è tornato poco fa a Castel Volturno per allenarsi con i suoi compagni dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con la Nigeria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il giocatore sta lavorando i gruppo in vista del prossimo match di Serie A contro il Genoa, con Walter Mazzarri, allenatore azzurro, che dovrà capire se Osimhen potrà essere convocato o lasciato a casa.

