Napoli | Osimhen è arrivato a Castel Volturno | nel pomeriggio l’allenamento

Si inizia dall'argomento di giornata: Osimhen sarà in campo ma certamente è arrivato il momento di impiegarlo anche per una parte Che Napoli dobbiamo aspettarci per questa seconda parte di

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Buone notizie in casain vista della partita della 25ª giornata del campionato di Serie A contro il Genoa. La squadra di Walter Mazzarri è reduce dalla sconfitta contro il Milan e la corsa Champions League si è complicata ulteriormente. Il margine di errore è ormai bassissimo e il tecnico azzurro non potrà permettersi passi falsi. Dopo il ritardo di ieri, l’attaccanteè pronto a mettersi a disposizione della squadra dopo la Coppa d’Africa. Secondo Sky Sport il calciatore èe svolgerànelcon la squadra. Probabilmente sarà a disposizione contro il Genoa. L'articolo CalcioWeb.

Il centravanti del Calcio Napoli è rientrato, dopo un mese e mezzo , in Italia e adesso Mazzarri attende le visite mediche per sapere se potrà ... (2anews)

Le parole di Walter Mazzarri , allenatore del Napoli , nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Verona Walter Mazzarri ha parlato in ... (calcionews24)

“Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire ... (sportface)

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, valida per la 25 giornata si sere ... (napolipiu)

Il Napoli vuole ripartire dopo la sconfitta in casa del Milan, al Maradona arriva il Genoa per la 25ª giornata di Serie A (sabato 17 febbraio,... (calciomercato)

Mazzarri non ha ancora sciolto il dubbio sulla possibile presenza di Osimhen nella partita contro il Genoa: "Parlerò con lui, voglio vedere come sta ... (fanpage)

Mazzarri: "Tabelle Champions non ne faccio, Osimhen Rispetto chi si allena ogni giorno. La squadra ha assimilato tre moduli, i ragazzi si assumano responsabilità. Traorè ha ...: Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno oggi venerdì 16 febbraio alle ore 12:30, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programm ...

Osimhen gioca Napoli-Genoa o va in panchina La scelta di Mazzarri è già fatta: Victor Osimhen perde l'aereo e rientra a Napoli in ritardo, a ridosso della prossima partita di campionato di Serie A contro il Genoa. Una gara decisiva per il futuro di Mazzarri e dello stesso Napoli ...

Napoli, Mazzarri su Osimhen: «Ci parlo e decido se convocarlo. Possiamo arrivare in Champions»: Osimhen Napoli – Arriva un’ulteriore novità riguardante Victor Osimhen e il suo ritorno in campo con il Napoli dopo il mese trascorso in Coppa d’Africa. Non è ancora detta… Leggi ...