Napoli | Natan è pronto | Mazzarri sorride Il difensore vuole il Genoa | La situazione

Piotr Zielinski Il Napoli è pronto a scendere in campo domani Il Napoli sarà diverso rispetto a quello di San Siro. La prima lo squalificato Juan Jesus e potrebbe tornare il brasiliano Natan. A

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Contro ililpotrebbe partire titolare al fianco di Rrahmani, vista la squalifica di Juan Jesus: occasione per il brasiliano.– In vista della sfida contro ilin programma sabato 18 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Diego Armando Maradona, valida per la 25esima giornata di Serie A, ilpotrebbe schierare dal primo minuto ilbrasilianotorna titolare Dopo aver superato un infortunio occorso a fine dicembre,si prepara con energia per la sfida di domani al Maradona. Il suo ultimo ruolo da titolare risale alla partita contro la Roma all’Olimpico, ma ora si prospetta una nuova opportunità, visto il ritorno delalla difesa a ...