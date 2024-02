Napoli | Meret titolare contro il Genoa | in difesa Natan in vantaggio su Ostigard Sky

Meret è pronto a tornare titolare? E Natan? 'Natan è rientrato da Su Meret devo parlare col preparatore dei portieri, posso dire 16 partite con lei, come descriverebbe il suo Napoli come

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Dopo la conferenza di Walter Mazzarri, allenatore del, Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport ipotizza chi potrebbe giocare del primo minutoil. Tra questi non c’è Osimhen. Seppure disponibile, sono comunque da valutare le sue condizioni. Più probabile il suo impiego a partita in corso. In porta ritorna, e nellaa quattro c’è, favorito su. A centrocampo invece è il momento di Traoré. Secondo Mazzarri è perfetto per sostituire Zielinski. Osimhen in panchinailLe parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport «Non escluderei la presenza anche in panchina di Osimhen. Mazzarri lo ha sentito più di una volta nei 50 giorni lontano da. Lui è a disposizione, ...