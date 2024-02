Per Alex Meret, Amir Rrahmani, Mario Rui, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori non è scontata la permanenza a Napoli, per diverse ragioni. Così il loro rendimento in questi ultimi mesi deciderà non

Napoli – Meret deve giocare per una clausola sul rinnovo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non ci sarebbero dubbi sul rientro in campo da titolare per Alex Meret A quanto pare e secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alex Meret tornerà certamente il portiere titolare del Napoli. Il quotidiano milanese riporta la notizia di una clausola sul rinnovo che imporrebbe la presenza in campo del portiere azzurro. In questo periodo di assenza del friulano, Gollini non lo ha fatto rimpiangere anche se le indecisioni non sono mancate. Ultima e di un certo rilievo l’uscita poco decisa nella sfida persa col Milan. Insieme alla collaborazione di mezza difesa, Gollini è stato responsabile della sconfitta del Napoli. C’è da dire però che in questo periodo l’ex Atalanta è stato protagonista di buone prestazioni portando a casa diversi clean sheet. La ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di venerdì 16 febbraio 2024) Non ci sarebbero dubbi sul rientro in campo da titolare per AlexA quanto pare e secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Alextornerà certamente il portiere titolare del. Il quotidiano milanese riporta la notizia di unasulche imporrebbe la presenza in campo del portiere azzurro. In questo periodo di assenza del friulano, Gollini non lo ha fatto rimpiangere anche se le indecisioni non sono mancate. Ultima e di un certo rilievo l’uscita poco decisa nella sfida persa col Milan. Insieme alla collaborazione di mezza difesa, Gollini è stato responsabile della sconfitta del. C’è da dire però che in questo periodo l’ex Atalanta è stato protagonista di buone prestazioni portando a casa diversi clean sheet. La ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza