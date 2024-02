Fabrizio Lucchesi , dirigente sportivo, è intervenuto nel corso di Marte in onda su Radio Marte - , 'Tra le concorrenti del Napoli in cui sarà importante alternare i giocatori e quindi in questo

Napoli, Lucchesi: “E’ importante costruire nel tempo…” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha parlato anche del Napoli Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale (anche) di Roma e Fiorentina a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Lei è stato direttore generale di una Roma vincitrice del tricolore. Come si costruisce una squadra da scudetto? “Ci vogliono competenze, investimenti importanti ed anche un po’ di fortuna. La fortuna è fondamentale, nel calcio come nella vita. Alla Roma avevo un gruppo di lavoro importante, fatto di professionisti importanti come Capello. Avevamo programmato di essere competitivi in tre anni, ma l’opportunità venne colta sin da subito, come nel caso dell’ingaggio di Batistuta. In ogni cosa, però, è importante costruire nel tempo”. Il caso del Napoli Anche nel caso del Napoli c’è stata una crescita graduale ... Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli (Di venerdì 16 febbraio 2024) Ha parlato anche delFabrizio, ex direttore generale (anche) di Roma e Fiorentina a 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni: Lei è stato direttore generale di una Roma vincitrice del tricolore. Come si costruisce una squadra da scudetto? “Ci vogliono competenze, investimenti importanti ed anche un po’ di fortuna. La fortuna è fondamentale, nel calcio come nella vita. Alla Roma avevo un gruppo di lavoro, fatto di professionisti importanti come Capello. Avevamo programmato di essere competitivi in tre anni, ma l’opportunità venne colta sin da subito, come nel caso dell’ingaggio di Batistuta. In ogni cosa, però, ènel tempo”. Il caso delAnche nel caso delc’è stata una crescita graduale ...

