Napoli | la scorsa estate ADL ha concluso l’ennesima grande operazione di calciomercato

Il nuovo allestimento al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, arricchito da nuovi reperti provenienti dallo scavo della scorsa estate, è stato progettato da Guglielmo Malizia e Chiara Bonanni. Tra

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha sempre avuto una visione lungimirante. Il numero uno azzurro non ha mai guardato al passato, ma sempre al futuro. Anche durante laci sono stati degli affari importanti con i frutti che però arriveranno solo nei prossimi anni. GLI AFFARI DEL PRESIDENTE AURELIO DE LAURENTIIS L'articolo

Alessandro Calori , allenatore ed ex calciatore, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole: Perché una squadra come ... (terzotemponapoli)

La SSC Napoli è sempre attiva sul mercato e potrebbe approfittarne per riportare in Italia un attaccante : Nicolò Zaniolo. L’ attaccante è nel ... (dailynews24)

Mazzarri: "Tabelle Champions non ne faccio, Osimhen Rispetto chi si allena ogni giorno. La squadra ha assimilato tre moduli, i ragazzi si assumano responsabilità. Traorè ha ...: Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, parlerà in conferenza stampa a Castel Volturno oggi venerdì 16 febbraio alle ore 12:30, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programm ...

Mazzarri: "Dite che ho studiato il 4-3-3 di Spalletti, ma lo conoscevo già. Mancano 8 elementi dell'anno scorso!": Più vicine possibili al Napoli dell'anno scorso, ma nessuno si è accorto che sono cambiati 6-7-8 elementi della rosa dell'anno scorso. Bisognerebbe smetterla di fare paragoni".

IL PARERE - Gautieri: "Mazzarri ha dimostrato di non essere integralista, ma il Napoli è da 4-3-3": A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex calciatore azzurro ed allenatore Carmine Gautieri: "Al Napoli mancano certezze Vengono meno cose che lo scorso anno erano perfette, i ...