Napoli | Kvaratskhelia nel mirino del Barcellona | la situazione

dovesse bussare alla porta nel prossimo mercato. Il presidente al momento, è tra i più bassi del Napoli. Proprio per questo, come Il rinnovo di Kvaratskhelia 'Aurelio De Laurentiis ha (ri)

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilsu. Il, però, non ha intenzione di privarsi del suo giocatore più prezioso. Ilstarebbe pensando aper rinforzare la propria squadra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il georgiano è uno dei giocatori più in forma in Europa in questo momento e il suo talento non è passato inosservato ai blaugrana. Il, però, non ha intenzione di privarsi del suo giocatore più prezioso.è il leader tecnico della squadra di Luciano Spalletti e il suo contributo è fondamentale per le ambizioni del club azzurro. Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, ha già iniziato a dialogare con il management del calciatore per discutere del rinnovo del suo contratto. L’intenzione ...