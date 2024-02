Napoli | il celebre castello del Boss delle Cerimonie è stato confiscato

Divenuto celebre grazie al programma su Real Time " Il Castello delle in provincia di Napoli, che è stato lo sfondo di tantissime

(Di venerdì 16 febbraio 2024) È la fine di un’era: il(o “La Sonrisa”), diventatoper “Il”, il programma in onda su Realtime, non appartiene più alla famiglia Polese. La proprietà della struttura, sede di feste di tutti i tipi, è, adesso, del comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di. Il motivo? Una sentenza di Corte di Cassazione che l’ha dichiarata abusiva. L’immobile èe non è ancora chiaro se continuerà ad essere protagonista di uno dei reality più amati di sempre, che celebra la napoletanità e le sue tradizioni. L’intenzione potrebbe essere di mantenere i contratti in essere, considerati i numerosi occupati nel ristorante.