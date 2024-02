NAPOLI - "Lotteremo fino alla fine per il quarto posto". Walter Mazzarri prova a dare la scossa al Napoli alla vigilia dell'anticipo al Maradona contro il Genoa. "Ci sono ancora 45 punti in palio e ci dobbiamo credere, perché lo spazio per tentare la rimonta in classifica c'è. Io ne sono convinto,

Napoli-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici (Di venerdì 16 febbraio 2024) Napoli-Genoa è una partita valida per la venticinquesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming. Non c'è alcun dubbio sul fatto che il Napoli avrebbe meritato di più nella sfida di domenica scorsa a San Siro contro il Milan per quanto fatto vedere in campo. Gli azzurri sono apparsi più propositivi rispetto alle ultime uscite e non si sono scoraggiati dopo essere passati in svantaggio, sfiorando a più riprese il gol del pari. Non è bastato, tuttavia, per evitare la nona sconfitta stagionale e l'ennesima contro una big (1-0). Kvaratskhelia – IlVeggente.it (Lapresse)Pur avendo una gara da recuperare, i campioni d'Italia in carica sembrano tagliati fuori anche dalla corsa al quarto posto, ...

