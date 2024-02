Napoli-Genoa | rivedi la conferenza stampa di Walter Mazzarri VIDEO

quando il Grifone perse 3 - 0 in casa del Napoli ma come se l'è cavata ieri a Marassi nel match terminato 2 - 2? Rivedi qui i casi dubbi, i gol e gli highlights di Genoa - Napoli Genoa - Napoli, i

(Di venerdì 16 febbraio 2024)ladialla vigilia di, sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico livornese, dinnanzi ai cronisti riuniti al Konami Center, ha parlato del suo futuro, della difficile rimonta Champions e dei singoli, a cominciare dalle condizioni di Osimhen, di seguito ecco allora ilcon tutte le sue parole in vista di una partita complicatissima come quella contro il Grifone. SportFace.

Contro il Genoa il difensore Natan potrebbe partire titolare al fianco di Rrahmani, vista la squalifica di Juan Jesus: occasione per il ... (napolipiu)

Walter Mazzarri si è convinto ed ha in mente un piano ben preciso su quale modulo schierare nella partita di domani contro il Genoa. Nonostante la ... (spazionapoli)

Domenica il Napoli ospite il Genoa al Maradona. alle 12:30 Mazzarri parlerà in conferenza stampa . L’ alle natore ritrova Osimhen, l’attaccante ... (ilnapolista)

Il tecnico del Genoa Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Napoli : “Sarà una partita di livello ... (sportface)

“Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire ... (sportface)

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, valida per la 25 giornata si sere ... (napolipiu)

Genoa, Gilardino in conferenza: "A Napoli in attacco con coraggio, loro pieni di campioni e talenti": Dopo la sconfitta casalinga contro l'Atalanta, il Genoa è pronto a bussare alla porta dei campioni d'Italia. Domani pomeriggio, i rossoblu saranno ospiti del Napoli di Walter Mazzarri per cercare il ...

PRESS CONFERENCE - Genoa, Gilardino: "Il Napoli è una squadra con talenti e campioni in tutti i reparti, ma ci siamo preparati nel modo migliore": GENOVA - Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine". - Che ...

Genoa, la probabile formazione contro il Napoli: Il sabato della 25ª giornata di Serie A inzierà con Napoli-Genoa, in programma alle 15.00 allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Mazzarri, momentaneamente al nono posto ma con una partita i ...