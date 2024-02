Napoli-Genoa | Mazzarri non vuole perdere il treno Champions | i bookie puntano sul gol dell’ex del Cholito

Rivedi la conferenza stampa di Walter Mazzarri alla vigilia di Napoli - Genoa , sfida valida per la venticinquesima giornata di Serie A. Il tecnico livornese, dinnanzi ai cronisti riuniti al Konami Center, ha parlato del suo futuro, della

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Nono posto in classifica a -7, ma con una gara in meno, sul quarto posto in classifica. Non il campionato atteso in estate dalcampione...

Il tecnico del Genoa Gilardino ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Napoli : “Sarà una partita di livello ... (sportface)

“Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire ... (sportface)

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, valida per la 25 giornata si sere ... (napolipiu)

Mazzarri non ha ancora sciolto il dubbio sulla possibile presenza di Osimhen nella partita contro il Genoa: "Parlerò con lui, voglio vedere come sta ... (fanpage)

Pagina 2 | Gilardino e il futuro al Genoa: "Orgoglioso di allenare qui, se mi chiamano...": L'allenatore è poi tornato a toccare l'argomento riguardante il suo futuro: "Le parole di Blazquez fanno enormemente piacere averle lette. Prima della gara di Empoli mi ha chiesto quale allenatore vol ...

Napoli-Genoa, Gilardino in conferenza: “Gudmundsson ha un limite, come vedo Vitinha”: Affrontiamo una squadra colma di talenti”. Non si nasconde di certo dietro un dito Alberto Gilardino alla vigilia di Napoli-Genoa, che l’allenatore della formazione rossoblù definisce comunque come ...

Napoli-Genoa, probabili formazioni: Gilardino rilancia Messias: La sconfitta pesante patita a Marassi contro l'Atalanta è stata archiviata in un lampo come un semplice incidente di percorso. L'ambiente in casa Genoa resta su di giri per ...