Napoli-Genoa, Mazzarri: “L’ultima volta che Osimhen è tornato dall’Africa era spappolato” (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire riuscirci, ma i ragazzi devono assumersi la responsabilità di provarci così come faccio io. Devono capire che tutte le partite da ora in poi saranno delle finali. Purtroppo le cose sono andate non bene per una serie di episodi secondo me”. Lo ha detto l’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri, prima della partita contro il Genoa nella conferenza stampa della vigilia: “Osimhen? Se devo essere sincero e nudo e crudo, L’ultima volta che l’ho visto era spappolato. Non è che devo difenderlo, ma fare dei viaggi lunghi dopo aver giocato tante partite potrebbe non essere in condizione. Non ho detto che non sarà convocato, ma devo ... Leggi tutta la notizia su sportface (Di venerdì 16 febbraio 2024) “Con 45 punti ancora a disposizione credo sia possibile recuperare 7 punti per arrivare quarti, faremo di tutto per provarci. Che non vuol dire riuscirci, ma i ragazzi devono assumersi la responsabilità di provarci così come faccio io. Devono capire che tutte le partite da ora in poi saranno delle finali. Purtroppo le cose sono andate non bene per una serie di episodi secondo me”. Lo ha detto l’allenatore del, Walter, prima della partita contro ilnella conferenza stampa della vigilia: “? Se devo essere sincero e nudo e crudo,che l’ho visto era. Non è che devo difenderlo, ma fare dei viaggi lunghi dopo aver giocato tante partite potrebbe non essere in condizione. Non ho detto che non sarà convocato, ma devo ...

