Conferenza Mazzarri in Napoli - Genoa Walter Mazzarri parla in conferenza stampa in vista di Napoli - Genoa . Le parole dell'allenatore della SSC Napoli riguardo quella che sarà la prossima partita

Napoli-Genoa, Mazzarri in conferenza stampa: “Osimhen da valutare, Traorè e Natan pronti. Ho un messaggio per i tifosi” (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Genoa, valida per la 25 giornata si sere A. Il Napoli dopo la sconfitta di misura contro il Milan ritorna in campo nell’anticipo di serie A contro il Genoa, il tecnico degli azzurri è intervenuto in conferenza stampa, ecco quanto evidenziato dalla redazione di Napolipiu.com: Mazzarri SU Osimhen “Con Osimhen ho un contatto continuo. Ci parlerò e vedremo se sarà disponibile per domani. Vediamo come sta. Osimhen negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo. Lui ha fatto tante partite e sarà stanco, ieri ha fatto un lungo volo e credo che possa ... Leggi tutta la notizia su napolipiu (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il tecnico del, Walterha parlato inalla viglia della sfida contro il, valida per la 25 giornata si sere A. Ildopo la sconfitta di misura contro il Milan ritorna in campo nell’anticipo di serie A contro il, il tecnico degli azzurri è intervenuto in, ecco quanto evidenziato dalla redazione dipiu.com:SU“Conho un contatto continuo. Ci parlerò e vedremo se sarà disponibile per domani. Vediamo come sta.negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo. Lui ha fatto tante partite e sarà stanco, ieri ha fatto un lungo volo e credo che possa ...

