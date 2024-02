Napoli-Genoa | Mazzarri chiama i tifosi | «Champions? Si può ancora fare»

con i padroni di casa che scavalcano momentaneamente il Napoli di casa che scavalcano momentaneamente il Napoli di Walter Mazzarri FLOP Pellegri voto 5: Prova opaca dell'ex Genoa, che non sfrutta

Leggi tutta la notizia su ilmattino

(Di venerdì 16 febbraio 2024) «Sarà dura. Come sempre» dice Walter. Ilè l'unico pensiero, una partita - come tutte - che ilnon può non vincere. «Hanno...