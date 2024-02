Napoli-Genoa Le probabili formazioni

Nel Genoa Gilardino conferma Gudmundsson accanto a Retegui e potrebbe schierare Messias come esterno sinistro. Ecco le probabili

(Di venerdì 16 febbraio 2024) in campo Ildopo la sconfitta contro il Milan, e prima degli ottavi di Champions contro il Barcellona, scenderà in campo contro ilnella gara valida per la 25ª giornata del campionato di Serie A. Il match andrà in scena domani pomeriggio, sabato 17 febbraio alle ore 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. I ragazzi di Walter Mazzarri avranno l’obbligo dei tre punti per provare a restare in scia alle dirette avversarie per un posto in Champions. I rossoblù guidati da Alberto Gilardino vorranno invece provare ad avvicinarsi proprio agli azzurri.. Walter Mazzarri per la sfida contro i liguri potrebbe tornare al 4-3-3. Si affiderà in porta a Gollini, favorito a Meret, a coprirlo ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard e Mazzocchi che dovrebbe essere in vantaggio su Mario Rui. Il centrocampo sarà formato da Anguissa, ...