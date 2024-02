Napoli-Genoa | Gilardino non teme gli azzurri | messaggio forte in conferenza stampa

Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, carica i suoi che scenderanno in La partita di Napoli è complicata perché, pur non

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L’allenatore delAlbertonon ha paura di giocare contro ila viso aperto: le sue dichiarazioni inIlè chiamato a rifarsi dopo la sconfitta a San Siro contro il Milan. La prima occasione utile per farlo arriva domani, sabato pomeriggio alle ore 15. Nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A arriverà al Maradona ildi, in quello che è un match chiave per il futuro della stagione dele per il futuro di Walter Mazzarri sulla panchina del. È probabile che non gli siano concessi ulteriori passi falsi, a maggio ragione in casa. Il match precederà poi anche la gara casalinga contro il Barcellona, valida invece per gli ottavi di ...