Osimhen non è stato convocato per la partita di domani contro il Genoa. Tonerà in campo con il Napoli per il Barcellona. La notizia è emersa dal report dell'allenamento pomeridiano degli azzurri dove

Napoli-Genoa: dove vedere la partita? (Di venerdì 16 febbraio 2024) Il Sabato di calcio regalerà moltissime emozioni: ma dove vedere Napoli-Genoa? Scopriamolo con questo articolo I diritti tv sono divenuti una normalità nel nuovo mondo del calcio, sempre più innovativo e tecnologico. La Serie A viene gestitta ormai tra Sky e DAZN, seppur sia quest'ultimo a vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta sì un vantaggio per le società dei vari club, ma uno svantaggio per i tifosi, i quali si trovano costretti a cercare molte notizie in merito ai match in programma. Questo articolo vuole dunque dare delle risposte: dove vedere Napoli-Genoa e chi potrebbe verosimilmente scendere in campo. La giornata 25 mostrerà due club che vivono fasi di stagioni diverse. I partenopei stanno perdendo punti e posizioni, il Grifone ...

