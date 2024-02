Napoli | è sempre emergenza difesa | due big svincolati | perché non cogliere l’opportunità?

Fa bene chi parla di "emergenza educativa" e fanno bene coloro Quel Patto educativo che da sempre è elemento naturale del percorso Leggi anche La disabilità non abita a Napoli, ancora niente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, nel mercato di gennaio, non ha acquistato un nuovo difensore. I problemi difensivi, però, continuano ad essere presenti e un nuovo innesto di esperienza sarebbe necessario per provare a qualificarsi alla prossima UEFA Champions League. De Laurentiis e Meluso hanno provato ad ingaggiare uno dei migliori difensori del L'articolo

Elmas sul suo trasferimento al Lipsia: Ho fatto questa scelta perché andavo in una squadra forte, vincente, conosciuta da tutti, che gioca sempre in ... (terzotemponapoli)

Lorenzo Insigne rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi azzurri: l’ex capitano del Napoli ha voluto ricorda re la sua ex squadra. Uno dei volti che ... (spazionapoli)

Napoli-Genoa: dove vederla in streaming e tv, probabili formazioni e orario: Il sabato di Serie A si apre con Napoli-Genoa, con scena al Maradona nel primo pomeriggio. Tutti i tifosi degli azzurri sono in apprensione per al questione Osimhen, con Mazzarri che ha affermato che.

Napoli, Osimhen non convocato contro il Genoa: Tutti gli occhi su Victor Osimhen. Si è parlato tanto di lui in questi giorni, con Mazzarri e i tifosi del Napoli che lo attendevano con ansia per ritrovarlo in un momento delicato della stagione azzu ...

Manfredini: “Genoa, c’è entusiasmo. Il Napoli quest’anno è molto discontinuo”: Vedo entusiasmo e, quando c’è, si lavora sempre bene”. “Nel calcio le gerarchie sono ... “Se mi aveste fatto questa domanda lo scorso anno, avrei sicuramente detto il Napoli. Quest’anno, però, è un ...