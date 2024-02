Il Napoli ha problemi in difesa e non prende il difensore, è questo che lascia perplessi. Demme è stato molto utile, non è un fuoriclasse , quando chiamato in causa ha fatto buone partite di

Napoli, Demme lascia a fine stagione: al Napoli guadagna 3.2 milioni di euro lordi l’anno (Di venerdì 16 febbraio 2024) Diego Demme, la scorsa estate, è rimasto un calciatore della SSC Napoli. Il centrocampista partenopeo è infatti fuori dal progetto azzurro ed anche dalle scelte del nuovo allenatore Walter Mazzarri, il quale, dopo qualche partita, lo ha ora escluso con l’arrivo dei nuovi acquisti. Una scelta che fa capire il pensiero del nuovo allenatore, non L'articolo Leggi tutta la notizia su dailynews24 (Di venerdì 16 febbraio 2024) Diego, la scorsa estate, è rimasto un calciatore della SSC. Il centrocampista partenopeo è infatti fuori dal progetto azzurro ed anche dalle scelte del nuovo allenatore Walter Mazzarri, il quale, dopo qualche partita, lo ha ora escluso con l’arrivo dei nuovi acquisti. Una scelta che fa capire il pensiero del nuovo allenatore, non L'articolo

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Video di Tendenza