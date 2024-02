Napoli | De Rosa | “Credo che le critiche verso ADL…”

Tanti, ma non irrecuperabili e il Napoli continua a crederci Avendo tutta la rosa a disposizione è chiaro che siamo più fiduciosi Io credo che con il Milan, a parte il grandissimo errore sul gol

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Gaetano De, doppio ex die Genoa, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione ‘Marte Sport Live’. Di seguito le sue dichiarazioni: “Per ilattuale è oggettivamente difficile conquistare la qualificazione in Champions masia giusto esprimere fiducia e rispetto nei confronti degli azzurri. Dopo lo straordinario campionato dello scorso anno occorre essere positivi e sostenere il. Per quanto riguarda la sfida di domani con il Genoa, innanzitutto dico che non mi aspettavo che Gilardino facesse così bene in serie A: direi che insieme a Thiago Motta e Palladino è il tecnico rivelazione della serie A”. Genoa e“Il Genoa è una squadra molto quadrata, molto fisica, di valore e sta facendo molto bene. Per ilnon ...