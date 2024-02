Nameless Festival 2024 | si aggiorna la lineup | anche Annalisa e Il Tre sul palco

La tournée, prodotta e organizzata di Vivo Concerti, porterà l'artista nei principali festival italiani a partire dal Nameless (venerdì 14 giugno 2024 @Annone di Brianza - LC) per poi proseguire al

(Di venerdì 16 febbraio 2024)annuncia nuovi nomi che vanno a comporre la line up della prossima edizione, in programma dal 14 al 16 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini (LC). A salire sulsaranno, Artie 5ive, Bizarrap, Cassö, Digital Astro, Diss Gacha, Dombresky, Eptic, Il Pagante, Il Tre. E ancora Kid Yugi, Kungs, Luca Agnelli, Maddix, Naska, Nello Taver, Nerissima Serpe & Papa V, Silent Bob, Slings, Wooli e Yung Snapp. Grafica da Ufficio Stampa I nuovi artisti si aggiungono a quelli già svelati nelle scorse settimane, che si alterneranno sui cinque palchi del. Tra i nomi già confermati Bad Boombox, Benny Benassi, Boys Noize, Chase & Status, Deadmau5, Dj Snake, Edmmaro, Hol!. E pooi Ian Asher, Imanu, Jazzy, Jersey, ...

Torna con molte novità anche a livello organizzativo il Nameless Festival che annuncia i primi nomi della line up 2024 , da Benny Benassi a Dj Snake , ... ()

MOLTENO – Dopo aver sbaragliato ogni record con l’edizione 2023, che ha registrato 100mila presenze, diventando un evento trasversale apprezzato in ... ()

A poche settimane dall’annuncio dei primi nomi e di grandi novità per l’edizione 2024 , Nameless Festival arricchisce la propria line up svelando ... (funweek)

Nameless Festival, sul palco anche Annalisa: Roma, 16 feb. (askanews) – Nameless Festival annuncia nuovi nomi che vanno a comporre la line up della prossima edizione, in programma dal 14 al 16 giugno tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e ...

NAMELESS FESTIVAL annuncia nuovi nomi in line up [Info & Biglietti]: Prende forma l'edizione 2024 del NAMELESS FESTIVAL con l'annuncio dei nuovi nomi che vanno a comporre la line up della prossima edizione ...

“Quando quando quando”: Annalisa atterra al Nameless: Dove vai vai, senti la voce di Annalisa. La star della canzone italiana è arrivata al terzo posto durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua “Sinceramente”, tormentone che ci terrà s ...