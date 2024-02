Muro di 8 miglia nel deserto del Sinai | l' Egitto teme l' avanzata israeliana

Le autorità egiziane temono che l'operazione militare israeliana a Rafah,nel sud della Striscia di Gaza, possa creare un'ondata di rifugiati palestinesi e stanno costruendo un muro di 8 miglia nel

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Secondo funzionari egiziani e analisti della sicurezza, le autorità egiziane,ndo che un'militarenel sud di Gaza possa scatenare un'ondata di rifugiati, stanno costruendo undi 8neldel, vicino al confine. È quanto riporta il Wall Street Journal insieme ad altri media. Da settimane l'cerca di rafforzare la sicurezza lungo la frontiera per tenere lontani i palestinesi, schierando soldati e veicoli blindati e rinforzando le recinzioni. Il nuovo e massiccio complesso farebbe parte dei piani di emergenza nel caso in cui un gran numero di abitanti di Gaza riuscissero a entrare. "Un disastro umanitario". Così il segretario generale della Lega Araba, Ahmed Aboul Gheit, ha definito l'ipotesi ...

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

Non è un momento sicuramente facile per l'Ucraina di Volodymyr Zelensky . Il conflitto con la Russia continuerà e per diversi mesi anche, a meno di ... (ilgiornaleditalia)

convocato a scuola, ha aggredito l'insegnante del figlio al culmine di una discussione sulla condotta in classe del ragazzino. È successo in un ... (leggo)

Operazioni militari a Rafah: Egitto vuole un muro di 8 miglia per allontanare palestinaesi rifugiati: GAZA. Le autorità egiziane temono che l'operazione militare israeliana a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, possa creare un'ondata di rifugiati palestinesi e stanno costruendo un muro di 8 miglia ...

Medio Oriente, l'Egitto costruisce un muro al confine con Gaza: L'Egitto ha paura di un grande esodo da Gaza e costruisce un lungo muro sul confine: soldati schierati lungo il confine ...

MediOriente: il summit a Monaco, il muro dell’Egitto e la telefonata di Biden a Netanyhau: MEDIORIENTE - Mentre la situazione in MediOriente si presenta incandescente per la pressione israeliana in tutta la Striscia di Gaza , Cisgiordania e Libano, oggi prende il via la Conferenza di Monaco ...