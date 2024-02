Muore sotto l’albero che stava segando

Metà della popolazione è formata da bambini sotto oppure hanno i piedi scalzi, oppure chiedono l' senza un albero, un mandorlo, un ulivo, un filo d' Qui muore. Perciò sono rimasti solo coloro che

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ponsacco (Pisa), 16 febbraio 2024 – Una donna anziana è decedutachein un’area di sua proprietà. E’ questa la prima ricostruzione dell’incidente che è accaduto prima delle 10 nella mattina del 16 febbraio 2024. Sul posto, i vigili del fuoco per la rimozione della pianta, l’ambulanza inviata del 118 e anche l’elicottero Pegaso regionale. Ma per la donna non c’è stato niente da fare: i soccorsi sono stati inutili. Troppo grave il trauma subito. Si sta ora cercando di ricostruire l’accaduto. Una tragedia che ha colpito l’intera comunità.