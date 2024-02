Mourinho e le sue favorite per la Champions | «City e Real» Poi un nome a sorpresa

(Di venerdì 16 febbraio 2024) José, ex allenatore della Roma, ha parlato al Podcast di Rio Ferdinand ‘Five’ dove ha indicato le sueper laJosé, ex allenatore della Roma, ha parlato al Podcast di Rio Ferdinand ‘Five’ dove ha indicato le sueper la. Le sue dichiarazioni:LEAGUE – «Dico. Il sogno sarebbe il Madrid con Ancelotti vincitore finale. Poi dico Bayern o anche il Psg potrebbero vincerla».

ROMA - Un incontro in redazione che è già storia: il tecnico del Taranto Eziolino Capuano ci è venuto a trovare per un'intervista esclusiva che ... (247.libero)

La Sueddeutsche commenta l’esonerò di José Mourinho . Lo Special One da questa mattina non è più l’allenatore della Roma. C’è chi si affanna a ... (ilnapolista)

Mourinho: "Lasciare la Roma mi ha fatto male. Inter-Milan non un gran derby, vera rivalità è con la Juventus": José Mourinho, nel bene e nel male, scuote sempre le coscienze. E anche stavolta, nella sua prima intervista fiume dopo il suo tormentato addio alla Roma, lo Special One non ha ovviamente potuto non ...

Mourinho, confessione e sogno: Inter dimenticata. Poi torna sulla Juve: Esattamente un mese fa, era il 16 gennaio 2024, José Mourinho è stato esonerato dalla Roma dopo l'uscita dalla Coppa Italia e con la sconfitta pesante in chiave Champions contro il Milan a San Siro. L ...

Pagina 2 | Mourinho, confessione e sogno: Inter dimenticata. Poi torna sulla Juve: E su Cristiano Ronaldo: " Non devi allenarlo. Devi solo creare un gioco che sia adatto a lui. Al Real Madrid è diventato anche più bomber rispetto a quanto era prima. Contro il Barcellona nella finale ...