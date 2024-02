Motocross Il campione del mondo Jorge Prado si allena al Crossodromo “Tittoni” di Cingoli

la seconda tappa degli Internazionali d'Italia Pro Motocross. Anche il M oto club Ceva in gara, con il campione David Philippaerts. È il primo italiano contro i piloti a tempo pieno del mondiale.

(Di venerdì 16 febbraio 2024) Ilin carica della classe regina MXGP si èto sulla pista cingolana, il sindaco Vittori: “Ha apprezzato il tracciato”, 16 febbraio 2024 – Dalla Spagna a, ildeldiprova il” diGarcía, infatti, oggi ha visitato la pista cingolana per unmento. Ilè stato accolto dal responsabile tecnico del Motoclub “Fagioli” di, Luca Cherubini, e dal sindaco Michele Vittori. Nato nel 2001,ha vinto la classe regina MXGP nel 2023, vincendo il suo terzo titolo iridato personale (dopo quelli in MX2 tra 2018 e ...

Gli Internazionali d'Italia Motocross 2024 un buon test per i Pata Talenti Azzurri FMI:

Dialogo tra Marquez e Bagnaia rubato dalle telecamere: gli confessa il suo problema sulla Ducati: Al termine dei test di Sepang della MotoGP 2024 Marc Marquez confida a Pecco Bagnaia il suo più grande problema nel guidare la Ducati: un confronto privato ...

Il campionato interregionale di moto da enduro per la prima volta a Roccadaspide | VIDEO: Il campionato interregionale di moto da enduro arriva per la prima volta a Roccadaspide. Centinaia di motociclisti per la gara di sabato e domenica ...