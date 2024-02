Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny | “Malore dopo una passeggiata” La famiglia | “Pochi giorni fa stava bene”

"non aver mai ricevuto lamentele formali" da parte del dissidente sono continuati per 30 minuti prima che venisse dichiarato morto", "Il carcere di Iamal ha deciso di battere il record di Vladimir

(Di venerdì 16 febbraio 2024), il principale oppositore di Vladimirin patria, ènella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. A darne l’annuncio è il servizio carcerario russo. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, ildi 47 anni ha avvertito ununa, ma nonostante siano state eseguite “tutte le misure di rianimazione necessarie” queste “non hanno dato risultati positivi”. Le cause del decesso disono in fase di accertamento, spiega il servizio penitenziario federale russo, ma la tv di Stato ha diffuso la notizia che si tratterebbe di una trombosi. I tentativi dei medici di rianimarlo sono continuati ...

È morto, in prigione, l'ex politico e dissidente russo Alexei Navalny, 47 anni. Era conosciuto in tutto il mondo per il suo attivismo contro

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. La tv di Mosca: «Deceduto per una trombosi». Blinken: la Russia è responsabile. Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

L'ultimo video di Alexei Navalny: era in collegamento dal carcere durante un'udienza: È l’ultimo video di Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa morto nella colonia carceraria artica dove stava scontando una pena di diciannove anni per reati di stampo politico. Il più ...

