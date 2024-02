Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny | ‘Malore dopo passeggiata’ Ue accusa la Russia Mosca | ‘Avevate conclusioni pronte’

ucciso da Putin' 'Si è appena saputo che Alexey Navalny è morto Zelensky ha reagito alla notizia della morte del dissidente russo ha reagito alla notizia della morte del dissidente russo in carcere.

(Di venerdì 16 febbraio 2024), il principale oppositore di Vladimirin patria, ènella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. A darne l’annuncio è il servizio carcerario russo. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, ildi 47 anni ha avvertito un maloreuna passeggiata, ma nonostante siano state eseguite “tutte le misure di rianimazione necessarie” queste “non hanno dato risultati positivi”. Le cause del decesso disono in fase di accertamento, spiega il servizio penitenziario federale russo, ma la tv di Stato ha diffuso la notizia che si tratterebbe di una trombosi. Dal Cremlino, per bocca del portavoce Dmitry Peskov, spiegano che...

