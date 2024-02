Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny | l’annuncio del servizio carcerario russo

nuova condanna per il leader dell'opposizione russa Navalny: altri 9 anni di carcere - Arrestati sparatoria in metropolitana nel Bronx: un morto Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Raid israeliani

(Di venerdì 16 febbraio 2024), il principale oppositore di Vladimirin patria, ènella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito. A darne, secondo le prime informazioni circolate, è il, mentre non arrivano ancora comunicazioni più precise dal suo team. Secondo quanto riporta l’agenzia Tass, ilha avvertito un malore dopo una passeggiata, ma nonostante siano state eseguite “tutte le misure di rianimazione necessarie” queste “non hanno dato risultati positivi”. Le cause del decesso disono in fase di accertamento, spiega ilpenitenziario federale. L'articolo ...

Si conclude con il patteggia mento di due anni , pena sospesa (quindi niente carcere ), per Diego Feltrin, il padre di Nicolò Feltrin, il bimbo morto a ... (leggo)

Strage di Altavilla Milicia, la 17enne sopravvissuta è indagata: “Ha partecipato alle torture dei riti di purificazioni”: Le indagini sulla strage di Altavilla Milicia (Palermo) – una donna e due suoi figli trucidati – nel suo orrore sembrava il delirio di un uomo, Giovanni Barreca, e di una coppia di fanatici religiosi, ...

Nicolò Feltrin morì a 2 anni per overdose: il padre patteggia ed evita il carcere: Il padre, unico indagato per la morte di Nicolò Feltrin causata da un'overdose, patteggia evitando così di andare in carcere.

OMICIDIO DI BARISCIANO: OGGI IL VERDETTO DI APPELLO DOPO LA RICHIESTA DI ERGASTOLO DEL PG: L’AQUILA – Si conclude probabilmente oggi il processo di appello per l’omicidio di Barisciano per il quale l’imputato, Gianmarco Paolucci, un macellaio di 29 anni, è stato condannato in primo grado ...