Dire 'Navalny è morto' è sbagliato. 'Navalny è stato ucciso da perché io non più soldi grazie alle sue decisioni", dice Alexei Putin, ha perseguito, avvelenato e messo in carcere Alexey Navalny.

Il dissidente russo Alexei Navalny , 47 anni, è morto nella colonia penale sul Mar Artico dove stava scontando la sua pena di 19 anni di carcere per ... (open.online)

Alexei Navalny muore in carcere: sospetti e polemiche: Il dissidente russo Alexei Navalny è morto nella colonia penale a regime speciale di Kharp, nella regione artica di Yamalo-Nenets, dove era rinchiuso. La notizia è stata confermata dal dipartimento re ...

Putin, i "nemici" morti misteriosamente: la lunga scia da Nemtsov e Politkovskaya sino a Navalny: Una lunga scia di morti sospette, quella degli oppositori politici di Putin. L'ultimo Alexey Navalny, il dissidente russo deceduto nel carcere siberiano dove era detenuto.

