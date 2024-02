12.43 Russia, morto in carcere Alexey Navalny Il principale oppositore russo Alexey Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di accertamento. Il Cremlino ha confermato di non conoscere le cause del decesso.

Morto Alexey Navalny: le cause della morte dell’oppositore russo (Di venerdì 16 febbraio 2024) Quali sono state le cause della morte di Alexey Navalny, l’oppositore russo di 47 anni Morto nella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, in Russia? Sulla morte del blogger c’è grande mistero. Al momento non sono state rese note. Ad annunciare il suo decesso è stato il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale. “Il 16 febbraio di quest’anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenuto Navalny A.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza – si legge nella nota -. Gli operatori sanitari dell’istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza”. “Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno ... Leggi tutta la notizia su tpi (Di venerdì 16 febbraio 2024) Quali sono state ledi, l’oppositoredi 47 anninella colonia penale n. 3 dell’Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, in Russia? Sulladel blogger c’è grande mistero. Al momento non sono state rese note. Ad annunciare il suo decesso è stato il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale. “Il 16 febbraio di quest’anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenutoA.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente conoscenza – si legge nella nota -. Gli operatori sanitari dell’istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza”. “Sono state eseguite tutte le misure di rianimazione necessarie, ma non hanno ...

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

È morto in carcere Alexei Navalny, era detenuto dal gennaio del 2021: Il dissidente e oppositore russo Alexey Navalny era stato rinchiuso ancora una volta in cella di punizione, per la 27esima volta dall'agosto del 2022: a denunciarlo è la sua portavoce Kira Yarmish, ... Morto Alexey Navalny: le cause della morte dell’oppositore russo: Morto Alexey Navalny: le cause della morte dell'oppositore russo e di Putin finito in carcere. Tutte le informazioni nel dettaglio ... "Alexei Navalny morto in carcere", l'annuncio delle autorità russe: Il dissidente da dicembre era detenuto nella remota colonia penale a regime speciale "Lupo Polare". Da ieri era in isolamento ...

Video di Tendenza