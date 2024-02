Morto Alexey Navalny | la rianimazione non è bastata | Perso conoscenza

Il riferimento è ad Alexey Navalny. Il dissidente, oppositore di basta a far credere a Feltri che 'se il fascismo non è morto, il

(Di venerdì 16 febbraio 2024) L'oppositore russo, Aleksei, 47 anni, ènella colonia penale n. 3 dell'Okrug autonomo di Yamalo-Nenets, ha riferito il dipartimento regionale del servizio penitenziario federale. «Il 16 febbraio di quest'anno, nella colonia correzionale n. 3, il detenutoA.A. si è sentito male dopo una passeggiata, perdendo quasi immediatamente. Gli operatori sanitari dell'istituto sono immediatamente arrivati ed è stata chiamata una squadra medica di emergenza», si legge nel comunicato. «Sono state eseguite tutte le misure dinecessarie, ma non hanno dato risultati positivi. I medici del pronto soccorso hanno confermato la morte del condannato. Si stanno accertando le cause della morte», aggiunge il comunicato rilanciato dalle agenzie russe.

