Morto Alexei Navalny | Usa e Ue contro Mosca Biden | “Sono stati Putin e i suoi scagnozzi” Russia | “Avevate le conclusioni già pronte”

Onu, "indignati per Navalny, Mosca apra indagine credibile" Le Nazioni Unite si sono oggi dette "indignate" dalla notizia che il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny è morto in prigione ed

(Di venerdì 16 febbraio 2024)Uniti, Nato e Unione europea attaccano lae Vladimirdopo la notizia della morte improvvisa dell’oppositorenella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets dell’artico russo, dove era stato recentemente trasferito per scontare una condanna a 19 anni. Da Ursula von der Leyen a Joe, fino a Jens Stoltenberg hanno puntato il ditoe la persecuzione nei confronti di quello che era il principale oppositore del presidente in patria. Ma dal Ministero degli Esteri della Federazione rispondono: “le accuse già”. Tra i primi a commentare la notizia attaccando lac’è il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, che punta il ...

