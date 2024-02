Morte Navalny Vertici Ue | lentamente assassinato da Putin Mattarella | memoria va ai tempi più bui della storia

Guterres scioccato per morte Navalny, chiede inchiesta Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres e' "scioccato" per la morte di Alexei Navalny. Guterres - ha detto il portavoce Stephane

(Di venerdì 16 febbraio 2024) I Grandi del mondo ricordano l’oppositore russo. Biden disse: «Semorisse in carcere, conseguenze devastanti per la Russia»

Mosca:"Su Navalny accuse inaccettabili": 18.15 Mosca:"Su Navalny accuse inaccettabili" Il Cremlino giudica"assolutamente inac- cettabili"le accuse rivolte a Mosca dai Paesi occidentali per la morte in car- cere di Alexei Navalny. Anche il ...

Confiscato il Castello delle Cerimonie La Sonrisa a Sant'Antonio Abate vicino Napoli: abusivismo edilizio: La Corte di Cassazione ha dato esecuzione a una sentenza di confisca per il Castello delle Cerimonie La Sonrisa di Sant'Antonio Abbate (Napoli) ...

Morte Navalny, Dunaev (Riac): "No impatto su voto ma a Mosca temono reazioni": L'esperto del Russian International Affairs Council: "Danni a reputazione Putin Peggio di così..." La morte di Alexei Navalny "non avrà alcun impatto sulle elezioni presidenziali" in Russia in ...