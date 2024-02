Morte Navalny | tutti contro Putin | “Colpevole di omicidio”

dall'Ue al Canada tutti imputano al Cremlino la responsabilità della morte del dissidente. Ma Peskov reagisce: "Dichiarazioni rabbiose e inaccettabili" La morte del dissidente russo Alexey Navalny è

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – Ladel dissidente russo Alexeyè stata ''un''. Non usa giri di parole Dmitry Muratov, direttore di Novaja Gazeta (il giornale per il quale scriveva Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006) e vincitore del Premio Nobel per la pace 2021. Ma a puntare il ditoil Cremlino in queste ore