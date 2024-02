Morte Navalny | Massolo | “Avvertimento di stampo sovietico”

La morte di Alexey Navalny 'suona tanto come una sorta di L'ambasciatore Giampiero Massolo , presidente dell'Ispi, dà questa

«Io voglio che loro sappiano che saranno puniti per quello che hanno fatto al nostro Paese, alla mia famiglia, a mio marito». Yulia Navalnaya ... (leggo)

"Mi dispiace molto, pensavo che la cosa si sarebbe potuta risolvere in maniera diversa. Invece questa notizia ci stupisce e ci riempie di dolore". Lo ... (quotidiano)

L'esperto del Russian International Affairs Council: "Danni a reputazione Putin? Peggio di così..." La Morte di Alexei Navalny "non avrà alcun ... ()

Il Capo dello Stato: "Il suo coraggio resterà di richiamo per tutti" “La morte di Aleksej Navalny nel carcere russo di Kharp rappresenta la peggiore ... (sbircialanotizia)

Navalny, Biden: "Putin è responsabile della sua morte": "Non sono sorpreso e allo stesso tempo sono sconvolto dalla notizia della sua morte". "Vladimir Putin è responsabile della morte di Alexei Navalny", anche se non ci sono prove di un suo assassinio. Co ...

Mosca:"Su Navalny accuse inaccettabili": 18.15 Mosca:"Su Navalny accuse inaccettabili" Il Cremlino giudica"assolutamente inac- cettabili"le accuse rivolte a Mosca dai Paesi occidentali per la morte in car- cere di Alexei Navalny. Anche il ...

Mattarella, morte di Alexei Navalny: “Riflette i tempi bui in cui viviamo” e ricorda il coraggio del dissidente: Sergio Mattarella ha commentato la morte di Alexei Navalny, il nemico numero uno di Putin e del Cremlino, deceduto – secondo quanto riportato dalle fonti di informazioni russe a causa di una trombosi ...