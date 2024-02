Morte Navalny | le reazioni del mondo

Sunak: "Coraggio incredibile per tutta la sua vita" La morte di Alexei Navalny è una "tragedia enorme" per il popolo russo. Lo ha dichiarato il premier britannico Rishi Sunak sul suo profilo di X. "

Oslo, 16 feb. (Adnkronos) - Mosca ha “una pesante responsabilità” per la morte dell'oppositore russo Alexeï Navalny in una prigione nell'Artico dove ... (liberoquotidiano)

NEWS - E' morto in carcere Alexei Navalny, il dissidente leader dell'opposizione russa era detenuto dal gennaio del 2021, aveva 47 anni: Era detenuto dal gennaio del 2021. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, sostiene che Putin sia stato informato della morte dell'oppositore russo Alexey Navalny, ma di non conoscere la cause del ...

Alexei Navalny morto in un carcere della Russia a 47 anni: l'oppositore di Vladimir Putin "si è sentito male": Alexei Navalny è morto in carcere. Lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso un’indagine sulle cause della morte. Il più noto oppositore del presidente ...

Russia, oppositore Navalny deceduto in carcere: Milano, 16 feb. (askanews) – L’oppositore russo Aleksey Navalny è deceduto nella colonia penale dove era detenuto: lo ha reso noto il servizio penitenziario federale russo, precisando che è in corso u ...