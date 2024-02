2) Ma Navalny (47 anni) spaventava anche dal carcere - non lo La morte arriva a un mese dalle elezioni in Russia - a cui solo gli Il messaggio alla società è arrogante: non pensate nemmeno di

Morte Navalny, il messaggio della moglie a Putin: “Pagherai tutto” (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Voglio che Putin e il suo gruppo, i suoi amici, il governo… sappiano una cosa: saranno chiamati a rispondere di quello che hanno fatto a mio marito, alla mia famiglia, al mio paese”. Yulia Navalnaya, moglie di Aleksei Navalny, dopo la Morte del marito – deceduto in un carcere in Siberia – da Monaco di Baviera, a margine della Conferenza per la sicurezza, invia un messaggio al presidente russo Vladimir Putin. “Saranno tutti portati davanti alla giustizia e questo giorno verrà presto”, dice ancora parlando di Putin e degli altri esponenti del regime. “Vorrei fare un appello a tutta la comunità internazionale, a tutto il mondo. Dovremmo essere uniti e combattere tutti insieme questo regime terrificante che c’è in Russia. Questo regime e Vladimir Putin dovrebbero essere chiamati a rispondere di tutte le atrocità perpetrate nel nostro paese”, aggiunge. Navalnaya a Monaco ha avuto un incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che le ha espresso le sue condoglianze. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi tutta la notizia su italiasera (Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “Voglio chee il suo gruppo, i suoi amici, il governo… sappiano una cosa: saranno chiamati a rispondere di quello che hanno fatto a mio marito, alla mia famiglia, al mio paese”. Yulia Navalnaya,di Aleksei, dopo ladel marito – deceduto in un carcere in Siberia – da Monaco di Baviera, a margineConferenza per la sicurezza, invia unal presidente russo Vladimir. “Saranno tutti portati davanti alla giustizia e questo giorno verrà presto”, dice ancora parlando die degli altri esponenti del regime. “Vorrei fare un appello a tutta la comunità internazionale, ail mondo. Dovremmo essere uniti e combattere tutti insieme questo regime terrificante che c’è in Russia. Questo regime e Vladimirdovrebbero essere chiamati a rispondere di tutte le atrocità perpetrate nel nostro paese”, aggiunge. Navalnaya a Monaco ha avuto un incontro con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, che le ha espresso le sue condoglianze. L'articolo proviene da Italia Sera.

