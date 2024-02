Morte Navalny | ieri l’ultima udienza | cosa ha detto al giudice

Gerashchenko: "Ieri in tribunale appariva in buona salute" A poche ore dalla notizia della morte in carcere di Aleksei Navalny, sui social stanno circolando le immagini di quella che sembra essere l'ultima

