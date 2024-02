Morte Navalny Casa Bianca | terribile tragedia Von der Leyen | è il regime di Putin

Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake La scomparsa di Navalny, ha detto ancora è 'un triste promemoria 'La morte di Alexei Navalny, durante la sua detenzione, è un'

(Adnkronos) – Alexey Navalny è morto in carcere. Le news sulle cause e le circostanze del decesso del dissidente, che avrebbe compiuto 48 anni a ... (periodicodaily)

Blinken, 'la Russia è responsabile della morte di Navalny': "La Russia è responsabile della morte di Navalny". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una nota sottolineando che la morte dell'oppositore è la dimostrazione che il "sistema di ...

Alexei Navalny, morto in prigione l'oppositore di Putin. La tv di Mosca: «Deceduto per una trombosi». Blinken: la Russia è responsabile. Chi era: Il dissidente e principale oppositore russo Alexei Navalny è morto in prigione. Lo riporta l'agenzia russa Tass, secondo la quale le cause della morte sono in fase di ...

Morto in carcere il dissidente anti-Putin Alexei Navalny: “Malore dopo una passeggiata”. La famiglia: “Pochi giorni fa stava bene”: Alexei Navalny, il principale oppositore di Vladimir Putin in patria, è morto nella prigione di Kharp, nella regione artico di Yamalo Nenets, dove era stato recentemente trasferito per scontare una co ...