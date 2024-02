Morte Navalny | Blinken | “Mosca responsabile | prova di marciume e debolezza”

Il segretario di Stato americano Antony Blinken in una nota ha scritto: La Russia responsabile della morte di Navalny . Il decesso la dimostrazione che il sistema di (Vladimir) Putin (il presidente

(Di venerdì 16 febbraio 2024) (Adnkronos) – “La Russia èdelladi”. Così il Segretario di Stato americano Antonyha reagito alla notizia della scomparsa per cause ancora da stabilire di uno dei maggiori oppositori di Vladimir Putin, detenuto nella colonia penale a regime speciale di Kharp nell’artico. “Se la notizia delladifosse confermata – ha scandito– ciò dimostrerebbe ladella Russia e ilnel cuore del suo regime”. L'articolo proviene da Italia Sera.

